logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 40!

Fotogalería

¡FELICES 40!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Aparatos causaron incendio de autobús

Por Miguel Barragán

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Aparatos causaron incendio de autobús

CIUDAD VALLES.- Aparatos conectados en el tablero del autobús de Servicio Urbano fueron los que provocaron el incendio de este miércoles. Los dictámenes serán los que determinen las sanciones, reveló Araceli Martínez Acosta, secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El incendio que devoró por completo un autobús de la empresa de transporte urbano habría comenzado con un corto suscitado por aparatos indebidamente conectados en el vehículo, razón por la cual, el carro se encendió y terminó quemado hasta su estructura total. La funcionaria señaló que la SCT se encuentra en la etapa de investigación y que habría sanciones tanto para el chofer como para la empresa, de ser necesario.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arreglarán caminos del Pueblo Mágico
Arreglarán caminos del Pueblo Mágico

Arreglarán caminos del Pueblo Mágico

SLP

Jesús Vázquez

Aparatos causaron incendio de autobús
Aparatos causaron incendio de autobús

Aparatos causaron incendio de autobús

SLP

Miguel Barragán

Piden apoyar la campaña Luz Rosa
Piden apoyar la campaña Luz Rosa

Piden apoyar la campaña Luz Rosa

SLP

Carmen Hernández

Para donar pelo y elaborar pelucas oncológicas

Bomberos de San Ciro están de fiesta
Bomberos de San Ciro están de fiesta

Bomberos de San Ciro están de fiesta

SLP

Carmen Hernández

Cumplen primer aniversario de fundación