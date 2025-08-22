Aparatos causaron incendio de autobús

CIUDAD VALLES.- Aparatos conectados en el tablero del autobús de Servicio Urbano fueron los que provocaron el incendio de este miércoles. Los dictámenes serán los que determinen las sanciones, reveló Araceli Martínez Acosta, secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El incendio que devoró por completo un autobús de la empresa de transporte urbano habría comenzado con un corto suscitado por aparatos indebidamente conectados en el vehículo, razón por la cual, el carro se encendió y terminó quemado hasta su estructura total. La funcionaria señaló que la SCT se encuentra en la etapa de investigación y que habría sanciones tanto para el chofer como para la empresa, de ser necesario.