Bomberos rescatan una culebra en una casa de calle Comonfort

Bomberos rescataron de una vivienda de la calle Comonfort, en el Centro histórico, una culebra que se movía por las protecciones.

Se trata de un animal inofensivo que en un principio causó miedo de quienes la descubrieron.

Un hombre que caminaba por la Calle Comonfort, se encontró que en la reja de protección de una puerta de la casa marcada con el número 555, entre Zaragoza y Morelos, se movía lo que él creyó que era una víbora de cascabel, y de inmediato comenzó a grabar un video que distribuyó en cuentas de WhatsApp.

De manera simultánea, personas que pasaban por ahí, solicitaron el apoyo de los bomberos para retirar el animal de ese lugar, y en cuestión de minutos llegaron al sitio y aseguraron la culebra.

Adolfo Benavente Duque, comandante de la corporación, explicó que se trata de un animal que puede ser manejable sin tantas medidas de cuidado, porque no es venenoso ni es propenso a atacar a las personas.

Sin embargo, no se sabe de qué manera, la culebra llegó hasta las rejas de la fachada, pero mientras tanto, causó temor entre los vecinos.