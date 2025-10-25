Cae construcción en San Luis; afecta incertidumbre

A nivel nacional, la facturación de las constructoras cayó 19.1 por ciento al finalizar agosto de 2025 con respecto al mismo periodo de 2024, y a nivel local, en un año, la caída se ubicó en 7.7 por ciento en un año, informó al presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Leopoldo Stevens Pérez.

En entrevista, el líder de los constructores en la entidad precisó que la dinámica negativa se refleja en una caída consecutiva por 18 meses, y en parte se debe a que los inversionistas no están arriesgando su dinero en tiempos de incertidumbre.

Stevens Pérez explicó que el reporte se basa en lo que facturan todas las empresas constructoras en el país.

A nivel nacional también se registra una caída de 2.9% con respecto al mes de julio, es decir una caída muy importante.

También a nivel nacional cayó 11.5 por ciento el índice de personal ocupado en la industria de la construcción, pero con respecto a julio de 2025, la caída es de punto 0.7 por ciento. A nivel local, la caída del empleo es de 11.9 por ciento en un año, con respecto a agosto de 2024.

Añadió que hay muy poca inversión en nuevas fábricas, principalmente por la incertidumbre del mercado internacional, y porque no se sabe qué pasará con la economía global.

Leopoldo Stevens agregó que posiblemente, “a la presidenta Claudia Sheinbaum le dejaron poco margen de maniobra en el presupuesto y para evitar un déficit fiscal, no puede gastar mucho en obra pública”.

En ese panorama, indicó, ahora tiene que cuidar el dinero.