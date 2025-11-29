Serán para jubilaciones los 10 mdp adicionales

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, informó que los 10 millones de pesos adicionales asignados al Poder Legislativo, tras la reciente reasignación presupuestal se utilizarán para cubrir pagos atrasados de jubilaciones y otros adeudos pendientes.

La legisladora señaló que se trata de obligaciones que el Congreso arrastra desde hace uno o dos años y que no están relacionadas con bonos o beneficios para diputados.

“Es para jubilaciones y para pagos que se debían, no es nada más un tema de ‘se va a reivindicar o se van a dar recursos los diputados’. O sea, no, es un gasto que ya estaba programado y que ya se debía”, afirmó.

Rocha Medina explicó que algunas de las personas jubiladas llevaban entre dos y tres años con pagos pendientes. Indicó que, hasta ahora, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) entregó cuatro cheques correspondientes a estos adeudos, aunque precisó que posteriormente proporcionará el dato exacto sobre el número total de casos y los montos individuales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano Cortés, había confirmado que el Congreso recibió un aumento de 10 millones de pesos para atender compromisos financieros. Explicó que los ajustes buscan cubrir incrementos salariales “Se están haciendo los ajustes necesarios para atender compromisos que requieren responsabilidad y continuidad fiscal sin contravenir la legalidad ni la normatividad”, dijo.

El incremento presupuestal fue aprobado como parte del ajuste a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos 2025. Según lo expuesto por el diputado, el aumento deriva de ingresos excedentes reportados por la Secretaría de Finanzas durante el ejercicio fiscal en curso. Con esta modificación, el presupuesto estatal ascendió a 70 mil 524 millones 814 mil 600 pesos.