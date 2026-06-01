Hijo de alcalde no está impedido para candidatura: Morquecho
El dirigente del PVEM señaló que Medina Avendaño podrá ser considerado si obtiene resultados favorables en la selección interna
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no contempla en sus estatutos restricciones que impidan una eventual candidatura de David Medina Avendaño, hijo del alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, para contender por la presidencia municipal en 2027, en medio de versiones sobre una posible aspiración del actual dirigente municipal del partido.
Luego de que Medina Avendaño reconociera que no descarta participar en la próxima contienda electoral, el dirigente estatal del PVEM, Ignacio Segura Morquecho, sostuvo que cualquier perfil interesado en competir podrá ser considerado por el partido si obtiene resultados favorables en los mecanismos de selección interna, los cuales, dijo, se definirán mediante encuestas.
Cuestionado sobre la posibilidad de que el hijo del actual alcalde busque suceder a su padre en el cargo, Segura Morquecho afirmó que corresponde a la ciudadanía decidir quién ocupará la presidencia municipal. Señaló que, si una persona aparece como favorita en las encuestas y tiene posibilidades de triunfo, podrá acceder a una candidatura bajo las reglas que determine el partido.
Recula PVEM sobre nepotismo y perfila a Ruth para 2027
Karen Castrejón defendió en redes que la eventual candidatura de la esposa del gobernador no sería nepotismo
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ante los señalamientos sobre un posible caso de "nepotismo", el dirigente recordó que el PVEM no ha establecido cláusulas que impidan este tipo de postulaciones. Argumentó que no se trata de una designación automática, sino de una candidatura que deberá competir en una elección constitucional.
Medina Avendaño actualmente dirige el comité municipal verde en Ciudad Valles y ha desempeñado funciones en el gobierno estatal y municipal encabezado por su padre.
no te pierdas estas noticias
Definirá Congreso ruta jurídica para dictaminar "Ley Santi"
Ana Paula Vázquez
El presidente de la Jucopo, José Roberto García Castillo, reconoció la omisión legislativa
Hijo de alcalde no está impedido para candidatura: Morquecho
Ana Paula Vázquez
El dirigente del PVEM señaló que Medina Avendaño podrá ser considerado si obtiene resultados favorables en la selección interna
Colectivo reitera rechazo a venta de predios municipales
Rolando Morales
El activista Agundis Moreno criticó la política municipal y busca alianzas para proteger el patrimonio ambiental