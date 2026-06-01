Definirá Congreso ruta jurídica para dictaminar "Ley Santi"

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Tras ser emplazado por el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) a dictaminar la llamada "Ley Santi" en un plazo de tres meses por haber incurrido en una omisión legislativa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, José Roberto García Castillo, reconoció que se trata de un asunto que el Poder Legislativo debió atender.

Cuestionado sobre si resultaba preocupante que colectivos ciudadanos tuvieran que recurrir a instancias jurisdiccionales para destrabar una propuesta presentada desde marzo de 2024, el legislador respondió que son temas que el Congreso debe estar atendiendo.

Señaló además que el próximo martes la Jucopo analizará la resolución judicial para definir la ruta jurídica que seguirá el Poder Legislativo en cumplimiento del fallo.

García Castillo atribuyó parte del retraso a los procesos de consulta que, dijo, requiere la iniciativa. Explicó que actualmente el Congreso trabaja con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la definición de protocolos para este tipo de ejercicios, situación que ha frenado diversas propuestas legislativas. Aseguró que una vez establecidos dichos mecanismos se buscará dar mayor agilidad a los asuntos pendientes.

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La resolución del TEESLP deriva del juicio ciudadano TESLP/JDC/09/2026, promovido por integrantes de colectivos de movilidad que denunciaron la falta de trámite de la denominada Ley Santi. Por unanimidad, el Tribunal determinó que el Congreso vulneró el derecho de los promoventes a participar en los asuntos públicos e iniciar leyes al mantener sin avance formal una iniciativa ciudadana durante más de un año, por lo que ordenó reactivar el procedimiento legislativo hasta su dictaminación final.

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Respecto a la participación de organizaciones y colectivos en el proceso, García Castillo adelantó que se buscará dialogar con todas las partes involucradas una vez que se defina la ruta de trabajo. "Creo que sí tienen que escuchar las voces de todos y de todas", señaló. La iniciativa, impulsada por agrupaciones como Pedaleando SLP, Vida Sobre Ruedas y Coalición de Movilidad Segura, plantea medidas para fortalecer la seguridad vial mediante controles de velocidad, infraestructura segura, accesibilidad universal y mejoras al transporte público.