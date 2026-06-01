Colectivo reitera rechazo a venta de predios municipales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Integrantes del colectivo Bosque Urbano Puerta de Piedra reiteraron su rechazo a la venta de predios municipales aprobada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí y llamaron a la ciudadanía a organizarse para defender los espacios públicos y áreas verdes que, aseguran, forman parte del patrimonio de todos los potosinos.

En el marco de la Jornada Antifracking llevada a cabo este sábado en la Plaza del Carmen en el Centro Histórico, Luis Alberto Agundis Moreno, vecino del fraccionamiento Puerta de Piedra, señaló que los terrenos municipales están destinados al equipamiento urbano, áreas verdes y servicios de proximidad para la población, por lo que consideró que su enajenación limita la posibilidad de contar con espacios recreativos, educativos, de salud y convivencia comunitaria.

El activista cuestionó la política impulsada por el gobierno municipal para desincorporar y vender inmuebles públicos, al considerar que se trata de una medida que privilegia intereses políticos sobre las necesidades de la ciudadanía. Sostuvo que las autoridades han permitido que áreas destinadas al bienestar colectivo sean utilizadas como una fuente de recursos para financiar proyectos gubernamentales.

Las declaraciones se dan en el contexto de la aprobación, el pasado 11 de febrero de 2026, de la desincorporación de 18 inmuebles municipales para su venta mediante subasta pública, una estrategia promovida con el argumento de obtener recursos extraordinarios para obras de infraestructura urbana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agundis Moreno explicó que el colectivo de Puerta de Piedra busca establecer alianzas con otros grupos ciudadanos para fortalecer la defensa de los espacios públicos y visibilizar lo que consideran afectaciones ambientales derivadas de decisiones gubernamentales que impactan el suelo, el aire y los recursos naturales.

Asimismo, acusó que las autoridades apuestan a la falta de organización social para concretar este tipo de proyectos, por lo que invitó a la población a involucrarse en movimientos ciudadanos y mantenerse informada sobre los procesos relacionados con la venta de predios municipales.

El representante vecinal informó que ya se han promovido diversos amparos para intentar frenar la comercialización de los terrenos. Destacó que, con apoyo jurídico, lograron obtener una suspensión relacionada con los predios de Puerta de Piedra y otros inmuebles incluidos en el paquete de 18 terrenos sujetos al proceso de venta.

LEA TAMBIÉN Congreso sin facultades para intervenir en subasta municipal Esto tras la modificaciones al marco legal en materia de administración de bienes municipales

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a las acciones de defensa ambiental y participación comunitaria, al considerar que la organización vecinal es una de las principales herramientas para proteger las áreas verdes y garantizar que los espacios públicos permanezcan al servicio de la población.