Bolsonaro dice a Lula "9 dedos"; lo perdí trabajando, tú nunca lo harás, revira

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El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el Senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se enfrentaron hoy en el debate final de las elecciones presidenciales brasileñas, transmitido por TV Globo, durante el cual el ultraderechista ridiculizó al representante del Partido de los Trabajadores (PT) al llamarlo "nueve dedos", haciendo referencia a un accidente que sufrió Lula en su juventud.

El encuentro, mediado por César Tralli desde los Estúdios Globo, ocurrió a dos días de la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo este domingo 25 de octubre, en un escenario de empate técnico según las últimas encuestas.

A diferencia del debate anterior, cargado de insultos y poco espacio para propuestas, este fue relativamente más calmado en los primeros bloques, aunque mantuvo tensión y acusaciones mutuas, especialmente en el tramo libre final. Los candidatos discutieron sobre economía, infraestructura, políticas sociales, salud, seguridad pública, agronegocio y deuda pública, entre otros temas.

Flávio Bolsonaro criticó el manejo económico del gobierno de Lula, la deuda pública (mencionó cifras elevadas y tasas de interés altas), el costo de vida, el endeudamiento de las familias y lo que describió como expansión del crimen organizado.

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Asimismo, acusó al Presidente de tratar mal al agronegocio y defendió un recorte al gasto público al estilo de Javier Milei en Argentina.

Lula, por su parte, defendió las políticas sociales (incluido el Bolsa Família), el aumento del salario mínimo y su legado en áreas como el combate a la deforestación y la pandemia.

Cuestionó a Flávio por votos anteriores (como contra la ampliación de la licencia de maternidad, cuando era Diputado estadual en Río de Janeiro) y por críticas al Bolsa Família.

Un momento de gran tensión ocurrió cuando Bolsonaro usó la expresión "nove dedos" (nueve dedos) en referencia a Lula, quien perdió un dedo en un accidente laboral, por lo que luego se disculpó.

"No voy a permitir que se burle porque perdí un dedo. Yo perdí el dedo trabajando por la noche. No voy a permitir que alguien que nunca trabajó me llame 'nueve dedos'", expresó Lula en tono molesto, ante lo cual Bolsonaro sólo dijo: "Te pido disculpas, de verdad. No te quería ofender. Perdón, de verdad".

A lo largo del debate también hubo intercambios sobre seguridad (retoma de territorios, clasificación de facciones como terroristas, reducción de la edad de imputabilidad penal), salud pública y obras de infraestructura.

Flávio mencionó miles de obras paralizadas; Lula respondió que se había invertido de forma récord. También surgieron acusaciones relacionadas con corrupción, el caso del Banco Master/Daniel Vorcaro y otras polémicas.