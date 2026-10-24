Pese a cifras, STPS no ve trabajo infantil en SLP

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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estatal no tiene casos comprobados de trabajo infantil durante la actual administración, pese a que alrededor del 13 por ciento de la población de entre 5 y 17 años en San Luis Potosí realiza alguna actividad laboral, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025 del Inegi.

El titular de la dependencia, Crisógono Sánchez Lara, consideró que parte de esta situación podría estar relacionada con actividades agrícolas temporales en la Huasteca, como el corte de caña durante la zafra, aunque reconoció que no han podido corroborar estas prácticas mediante inspecciones.

Explicó que existen referencias sobre menores que acompañan a sus padres a trabajar en el campo, pero aseguró que la dependencia no cuenta con elementos para determinar si estos casos corresponden a los registrados por el INEGI.

Como antecedente, recordó que durante la administración anterior recibieron un señalamiento sobre un rancho ganadero en Ciudad Valles. Personal de la STPS acudió a inspeccionar el lugar, pero no encontró menores trabajando ni irregularidades relacionadas con trabajo infantil.

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Sánchez Lara atribuyó las dificultades para detectar estas prácticas a la falta de inspectores, pues el personal disponible es insuficiente para mantener una vigilancia constante en empresas, ranchos, comercios y zonas agrícolas de los municipios del estado.

Afirmó que realizan recorridos y acciones de concientización, aunque reconoció las limitaciones para supervisar de manera permanente los centros de trabajo.