Carlos Arreola Mallol defiende su iniciativa

“Bien y de buenas”, respondió Carlos Arreola Mallol al iniciar la entrevista con Pulso Online. Pero a los pocos segundos reconoció lo inevitable: “Es lo que pasa cuando no se comunica de la manera adecuada. La responsabilidad es nuestra”. El diputado local, que generó un vendaval político tras presentar cuatro iniciativas por hasta 13 mil millones de pesos, intentó explicarse y, al mismo tiempo, justificarse.

Negó que se tratara de una estrategia para endeudar al estado. Dijo que su intención era crear mecanismos de financiamiento con Banobras y la Secretaría de Hacienda federal, similares a los que —asegura— ya operan en más de 15 estados. Según él, el esquema permite que los municipios accedan a adelantos de participaciones exclusivamente para obras de infraestructura, no para gasto corriente ni nómina. “Esto es inversión productiva; no para posadas ni conciertos”, insistió.

Mientras asumía el “error de comunicación”, el legislador defendía su proyecto con la misma firmeza con la que lo había impulsado. Reiteró que Banobras ofrece mejores condiciones que la banca privada y que los montos y plazos son determinados por Hacienda federal, no por el Congreso ni por él mismo. Cada municipio, añadió, tendría que aprobar la solicitud mediante su cabildo, y los créditos se pagarían dentro del mismo trienio.

El discurso de Arreola transitó entre la autocrítica y la defensa política. Admitió que “la nota vende” y que su falla fue no explicar a tiempo el alcance de las iniciativas. Sin embargo, negó haber tenido contacto con el Gobierno estatal para promoverlas. “No me reuní con Finanzas ni con el gobernador; lo trabajé con el delegado de Banobras”, sostuvo.

La entrevista, sin embargo, tuvo momentos incómodos. Se le recordó que su propia dirigente, Rita Ozalia Rodríguez, había sido la primera en desmarcarse y que públicamente “le había puesto una buena arrastrada”. Arreola sonrió apenas y respondió sin confrontar: “Fue un error de comunicación, no de intención. Nos falló la estrategia mediática, no el fondo de la propuesta”.

-También aprovechó el espacio para cerrar filas con su partido: “Estamos firmes con Morena, con la doctora Claudia Sheinbaum y con Rita Rodríguez”, subrayó, pese a que la propia dirigencia estatal fue la primera en desmarcarse públicamente. Dijo que el episodio fue aprovechado por adversarios políticos y medios “de la derecha”, aunque reconoció que el origen del conflicto fue

suyo: “Mi equivocación fue no mediatizarlo, no socializarlo con el pueblo ni con los compañeros”.Arreola prometió ahora hacer lo que antes omitió: “Socializarlo, explicarlo, debatirlo”.

Según adelantó, sus iniciativas volverán al debate “en cualquier momento” como herramientas “para que los ayuntamientos generen desarrollo con bienestar y prosperidad compartida”.

En resumen, el diputado reconoce el error, pero no se retracta. Cambia la narrativa —de deuda a financiamiento— y pide tiempo para convencer a quienes, incluso dentro de su partido, vieron en sus propuestas un desliz político mayor.