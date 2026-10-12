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Congreso debió avisar de carrera con 15 días de anticipación

La justa atlética fue cancelada por falta de coordinación con la Policía Vial de la capital

Por Rolando Morales

Octubre 12, 2026 12:43 p.m.
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Congreso debió avisar de carrera con 15 días de anticipación
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      La carrera atlética 'Un Legado a la Nación', organizada por el Congreso del Estado y el Instituto Potosino del Deporte (INPODE), fue suspendida porque la solicitud de apoyo vial llegó con apenas 24 horas de anticipación y sin precisar las calles por las que pasaría el contingente, explicó José Adolfo Ortiz Ibáñez, director general de Policía Vial y Movilidad del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

      El funcionario sostuvo que el artículo 133 del Reglamento de Tránsito establece un plazo mínimo de 15 días para gestionar este tipo de eventos.

      Ortiz Ibáñez señaló que la corporación no negó el apoyo al Poder Legislativo, sino que no podía comprometer oficiales para una carrera cuya logística no había sido definida con suficiente tiempo.

      Explicó que la Policía Vial ya tenía programado el operativo para una carrera del Tecnológico de Monterrey, por lo que reasignar elementos de última hora habría complicado la cobertura de ambos eventos.

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      El director indicó que la anticipación permite realizar reuniones de coordinación, revisar los recorridos y, cuando es necesario, proponer modificaciones a las rutas para reducir las afectaciones al tránsito vehicular.

      Añadió que la solicitud recibida no especificaba inicialmente dónde se realizaría la competencia ni las calles que serían utilizadas, información indispensable para determinar cuántos agentes se requieren y cómo distribuirlos.

      Como referencia de las necesidades operativas, expuso que el Maratón Tangamanga requiere entre 550 y 600 oficiales para cubrir su recorrido, cantidad que rebasa la capacidad de la Policía Vial municipal y obliga a solicitar apoyo de la Guardia Municipal y, en algunos casos, de la Guardia Civil Estatal.

      En cambio, las carreras de tres, cinco o incluso 10 kilómetros pueden ser atendidas por la corporación capitalina, siempre que exista tiempo suficiente para preparar el dispositivo.

      La carrera Un Legado a la Nación estaba programada para el 11 de octubre, con salida y meta frente al Congreso del Estado, en Plaza de Armas, y recorridos de tres, cinco y 10 kilómetros.

      El Legislativo reportó más de mil personas inscritas y anunció que el evento será reprogramado; entre las alternativas planteadas por el diputado Luis Fernando Gámez Macías están el parque Tangamanga I o el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

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