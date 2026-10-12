Amparado, presunto involucrado en ataque a menor en la Satélite

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En la investigación penal por la tentativa de homicidio de un niño, registrada en abril pasado al sur de la capital, un presunto delincuente se encuentra amparado y otro sujeto fue detenido e ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso).

El pasado 29 de abril, Zaid, de 12 años, fue agredido por tres agresores que viajaban en motocicleta, quienes dispararon en varias ocasiones al taller mecánico donde se encontraba con su familia en la colonia capitalina Satélite.

En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), reiteró como lo expuso hace varios meses, que uno de los presuntos criminales obtuvo protección de la justicia federal, por lo cual, no es posible cumplimentar la orden de aprehensión girada en su contra.

Aunque no lo especificó, se refiere a Oziel N., de 19 años de edad, cuyo imputado fue ventilado por los familiares del niño agredido, quien resultó con daño irreversible.

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García Cázares anunció que la Policía de Investigación (PDI) cumplimentó una orden de aprehensión obsequiada por el juez de Control, en contra de otro sujeto probablemente participante en el ataque armado.