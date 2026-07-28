Morosidad crece en el Interapas

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La cartera vencida de Interapas registró un incremento de 11.9% al cierre del primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos obtenidos mediante la solicitud de acceso a la información pública.

Incremento de cartera vencida en municipios operados por Interapas

Los registros entregados por el organismo operador en la respuesta a una solicitud de información muestran que al cierre de junio de 2026, la cartera vencida acumulada en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos ascendió a 1 mil 807 millones 468 mil 882 pesos, mientras que en junio de 2025 era de 1 mil 614 millones 942 mil 754 pesos. La diferencia representa un aumento de 192 millones 526 mil 128 pesos en un año.

Detalle del crecimiento en municipios clave

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La capital concentra la mayor parte de los adeudos pendientes de cobro. En junio de 2026 registró una cartera vencida de 1 mil 61 millones 328 mil 670 pesos, frente a los 955 millones 149 mil 913 pesos reportados en el mismo mes de 2025. Esto equivale a un incremento de 106 millones 178 mil 757 pesos, es decir, 11.1 por ciento más.

En Soledad de Graciano Sánchez el crecimiento fue aún mayor. La cartera vencida pasó de 501 millones 429 mil 948 pesos en junio de 2025 a 586 millones 952 mil 827 pesos en junio de 2026, un aumento de 85 millones 522 mil 879 pesos, equivalente a 17.1 por ciento.

Por su parte, Cerro de San Pedro registró un saldo de 8 millones 2 mil 763 pesos al cierre de junio de este año, contra 7 millones 312 mil 343 pesos en el mismo mes del año pasado. La variación fue de 690 mil 420 pesos, lo que representa un incremento de 9.4 por ciento.

Villa de Pozos fue el municipio que mostró el comportamiento más estable. Su cartera vencida pasó de 151 millones 50 mil 550 pesos en junio de 2025 a 151 millones 184 mil 622 pesos en junio de 2026, una diferencia de apenas 134 mil 72 pesos, equivalente a 0.09 por ciento.