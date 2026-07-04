Enfrentamiento en Sinaloa deja 4 marinos lesionados

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Las fuerzas federales mantienen un fuerte operativo en las cercanías de la comunidad de San Marcos, en la zona serrana de Mazatlán, en donde elementos navales sostuvieron un enfrentamiento con un grupo armado en el que cuatro elementos de la Marina resultaron lesionados y uno de ellos falleció en un hospital.

Enfrentamiento naval en Mazatlán: detalles confirmados

Se conoce que los tres elementos navales que resultaron heridos, tuvieron que ser trasladados a un hospital de especialidades en Mazatlán, ante la gravedad de las heridas, sin que se conozcan los detalles de los hechos, en la que hubo explosiones.

Una de las versiones que se conocen señala que el personal naval en uno de sus patrullajes por la zona serrana del puerto, inicialmente en su desplazamiento fueron atacados por varios hombres armados, por lo que estos respondieron la agresión, por lo que cuatro elementos resultaron heridos.

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Operativo federal en San Marcos tras ataque armado

Sobre sus atacantes, se desconoce si hubo baja de civiles o detenidos, ya que aún se mantiene un operativo en toda esa zona con la presencia de personal del Ejército, la Guardia Nacional, Marinos y elementos de la Secretaría de Protección Ciudadana Federal.