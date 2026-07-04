PC alerta por lluvias fuertes en Huasteca y Altiplano

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este viernes continúa la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales principalmente a partir de la tarde, en sierras y sur del estado.

Se recomienda precaución por probabilidad de lluvias y tormentas fuertes para el domingo a partir de la tarde, principalmente en zona Huasteca y Altiplano (norte).

Se prevé la presencia de vientos al momento de tormentas. Además, se debe tener precaución por ambiente bochornoso y temperaturas calurosas en la zona Huasteca.

Se espera que estas condiciones meteorológicas se mantengan en los siguientes días.

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