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PC alerta por lluvias fuertes en Huasteca y Altiplano

Se recomienda precaución por vientos y temperaturas calurosas en la zona Huasteca

Por Iván Edmundo Rodríguez

Julio 04, 2026 10:19 a.m.
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PC alerta por lluvias fuertes en Huasteca y Altiplano
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este viernes continúa la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales principalmente a partir de la tarde, en sierras y sur del estado.

      Se recomienda precaución por probabilidad de lluvias y tormentas fuertes para el domingo a partir de la tarde, principalmente en zona Huasteca y Altiplano (norte).

      Se prevé la presencia de vientos al momento de tormentas. Además, se debe tener precaución por ambiente bochornoso y temperaturas calurosas en la zona Huasteca.

      Se espera que estas condiciones meteorológicas se mantengan en los siguientes días.

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