Aparece otra "Rubí", ahora en Ciudad del Maíz

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Hace casi una década, unos XV años en San Luis Potosí se convirtieron en uno de los fenómenos virales más recordados de México. Ahora, una nueva celebración en el mismo estado comienza a llamar la atención en redes sociales y, por una razón muy concreta, ya hay quienes la comparan con la famosa fiesta de Rubí.

Se trata de los XV años de Joselin Moreno Galván, una celebración que se realizará en San Rafael Matriz, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, y cuya invitación comenzó a circular en redes por su particular estilo y por los artistas que fueron anunciados para el festejo.

La familia Moreno Galván decidió alejarse de las invitaciones tradicionales para anunciar los XV años de su hija.

La grabación, difundida por "Del Coronel Producciones", muestra una propuesta completamente relacionada con el ambiente del campo y las tradiciones de la región. Entre paisajes rurales, caballos, camionetas y música regional, Joselin aparece para hacer una invitación que no se limita únicamente a familiares y amigos.

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La joven, y su familia extendieron la invitación a "todo México" para acompañarla a celebrar sus XV primaveras el próximo domingo 27 de diciembre.

Sin embargo, la forma en que se presentó el festejo no fue lo único que provocó comentarios. Lo que realmente hizo que la invitación comenzara a circular fue el elenco que se contempla para amenizar la fiesta.

De acuerdo con lo anunciado en el video, la celebración contará con la presentación de Los Caminantes de Guanajuato, Los Patrones del Hyphy, Lupe Borbón y su Blindaje 7, así como El Komander.

No obstante, parece que el cartel todavía podría crecer, pues durante la invitación también se menciona que "se está viendo la posibilidad de agregar más agrupaciones."

Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de actividades relacionadas con las tradiciones ecuestres de la región.

Entre lo anunciado destacan dos competencias conocidas como "chivas", descritas como carreras de caballos que tendrán un premio de 15 mil pesos para cada ganador.

¿Por qué comparan los XV años de Joselin con los de Rubí?

La comparación surgió prácticamente de inmediato por una coincidencia que los usuarios no dejaron pasar.

El 26 de diciembre de 2016, en la comunidad de La Joya, San Luis Potosí, se llevaron a cabo los XV de Rubí, una fiesta que se convirtió en uno de los acontecimientos virales más recordados de México.

Ahora, en el mismo estado y durante el mismo mes, la familia de Joselin prepara una celebración que también comenzó a llamar la atención en internet.

La referencia a Rubí apareció en los comentarios de los usuarios, quienes encontraron similitudes entre ambos festejos.

Entre las reacciones que comenzaron a aparecer en redes sociales se puede leer:

· "¿Los XV de Rubí versión 2026?"

· "Quieren hacerle igual que ´Rubí´ justo hace 10 años. Y yo digo que sí se pondrá perro porque esos San Luiseños se la rifan para las fiestas. Avientan el rancho completo por la ventana".

Pero no todos los comentarios se enfocaron en la comparación. Algunos usuarios incluso comenzaron a mostrar interés por acudir a la celebración.

"Alguien que me acompañe pa´ no ir sola que se va poner bueno el bailongo", escribió otra internauta.