Reabren sucursales del Monte de Piedad; hay largas filas
Clientes pueden recuperar sus objetos y regularizar empeños con beneficios especiales
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Las sucursales del Monte de Piedad reabrieron este miércoles, después de permanecer cerrado por la huelga por más de un año.
Ante ello, largas fila de pignorantes se observan para recuperar los artículos que dejaron en prenda. Esto, por ejemplo, en la sucursal ubicada en Damián Carmona, de la zona centro.
El Nacional Monte de Piedad dio a conocer que reabrió sus puertas y señaló que los usuarios tienen 45 días sin cobro de intereses para regularizar empeños, descuentos en intereses, según el historial de cada cliente. Además existe la posibilidad de agendar cita en línea para evitar esperas.
Huelga, propiedades y poder en Monte de Piedad
El paro pasó por tribunales, propuestas rechazadas y protestas contra el dirigente, señalado por su patrimonio.
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