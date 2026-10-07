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Reabren sucursales del Monte de Piedad; hay largas filas

Clientes pueden recuperar sus objetos y regularizar empeños con beneficios especiales

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 07, 2026 11:06 a.m.
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Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Las sucursales del Monte de Piedad reabrieron este miércoles, después de permanecer cerrado por la huelga por más de un año.

      Ante ello, largas fila de pignorantes se observan para recuperar los artículos que dejaron en prenda. Esto, por ejemplo, en la sucursal ubicada en Damián Carmona, de la zona centro.

      El Nacional Monte de Piedad dio a conocer que reabrió sus puertas y señaló que los usuarios tienen 45 días sin cobro de intereses para regularizar empeños, descuentos en intereses, según el historial de cada cliente. Además existe la posibilidad de agendar cita en línea para evitar esperas.  

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