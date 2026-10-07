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IFSE solicitará más de 311 mdp para 2027

Servicios Personales concentrará 94.28% del gasto para el próximo año

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 07, 2026 11:20 a.m.
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IFSE solicitará más de 311 mdp para 2027
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      El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) proyecta aumentar 30.89 por ciento el gasto en Servicios Generales para 2027, pese a que el crecimiento global de su presupuesto sería de 2.03 por ciento.

      El organismo solicita 311 millones 182 mil 698 pesos para el próximo ejercicio, 6.18 millones más que los 305 millones autorizados para 2026.

      La diferencia se refleja en la distribución del gasto: mientras Servicios Generales subiría de 11 millones 7 mil 663 pesos a 14 millones 407 mil 853 pesos, Servicios Personales —que concentra 94.28 por ciento del presupuesto— pasaría de 290 millones 750 mil 147 pesos a 293 millones 397 mil 86 pesos, un incremento de apenas 0.91 por ciento.

      El auditor superior, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, argumentó que la propuesta considera un ajuste de 3.5 por ciento en sueldos y salarios, con la intención de aplicarlo al personal sindicalizado, de confianza y por honorarios. Sin embargo, el crecimiento proyectado para la nómina es menor a ese porcentaje debido, según expuso, a la eliminación de plazas consideradas innecesarias y a la decisión de no cubrir algunas vacantes.

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      El proyecto también contempla elevar el gasto en Materiales y Suministros, de 2 millones 998 mil 371 pesos en 2026 a 3 millones 377 mil 758 pesos para 2027. En contraste, el IFSE no plantea recursos para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles ni para Inversión Pública, capítulos que sí registraron asignaciones en algunos ejercicios anteriores.

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      La propuesta será analizada por el Congreso del Estado durante el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos 2027. De autorizarse, los 311 millones 182 mil 698 pesos financiarían labores de fiscalización de las Cuentas Públicas de los Poderes del Estado, municipios, organismos descentralizados, organismos autónomos y demás entes auditables.

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