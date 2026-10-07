Cruz Roja SLP compite en rescate vehicular nacional

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Cruz Roja Mexicana, Delegación San Luis Potosí, participa en la Primera Competencia Nacional de Rescate Vehicular y Extracción, que se realiza en Aguascalientes y concluirá este viernes.

El equipo potosino, denominado PPM San Luis, compite frente a otros 23 equipos de distintas partes del país en ejercicios de rescate de personas atrapadas o prensadas dentro de vehículos tras un accidente.

De acuerdo con la institución, la competencia contempla dos escenarios de evaluación: una prueba rápida y otra de alta complejidad. Los participantes deben demostrar sus conocimientos técnicos, coordinación y capacidad de respuesta.

Las evaluaciones consideran la rapidez de las maniobras, la toma de decisiones y la aplicación de técnicas especializadas, con prioridad en la protección y seguridad de los pacientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La delegación señaló que su representación está integrada por personal con experiencia y especialización en rescate vehicular. Añadió que el encuentro permitirá intercambiar experiencias con equipos de otras entidades y fortalecer las capacidades de atención ante emergencias.