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Cruz Roja SLP compite en rescate vehicular nacional

El equipo PPM San Luis enfrenta a otros 23 equipos en Aguascalientes

Por Pulso Online

Octubre 07, 2026 11:04 a.m.
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Cruz Roja SLP compite en rescate vehicular nacional
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      La Cruz Roja Mexicana, Delegación San Luis Potosí, participa en la Primera Competencia Nacional de Rescate Vehicular y Extracción, que se realiza en Aguascalientes y concluirá este viernes.

      El equipo potosino, denominado PPM San Luis, compite frente a otros 23 equipos de distintas partes del país en ejercicios de rescate de personas atrapadas o prensadas dentro de vehículos tras un accidente.

      De acuerdo con la institución, la competencia contempla dos escenarios de evaluación: una prueba rápida y otra de alta complejidad. Los participantes deben demostrar sus conocimientos técnicos, coordinación y capacidad de respuesta.

      Las evaluaciones consideran la rapidez de las maniobras, la toma de decisiones y la aplicación de técnicas especializadas, con prioridad en la protección y seguridad de los pacientes.

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      La delegación señaló que su representación está integrada por personal con experiencia y especialización en rescate vehicular. Añadió que el encuentro permitirá intercambiar experiencias con equipos de otras entidades y fortalecer las capacidades de atención ante emergencias.

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