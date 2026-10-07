Cruz Roja SLP compite en rescate vehicular nacional
El equipo PPM San Luis enfrenta a otros 23 equipos en Aguascalientes
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La Cruz Roja Mexicana, Delegación San Luis Potosí, participa en la Primera Competencia Nacional de Rescate Vehicular y Extracción, que se realiza en Aguascalientes y concluirá este viernes.
El equipo potosino, denominado PPM San Luis, compite frente a otros 23 equipos de distintas partes del país en ejercicios de rescate de personas atrapadas o prensadas dentro de vehículos tras un accidente.
De acuerdo con la institución, la competencia contempla dos escenarios de evaluación: una prueba rápida y otra de alta complejidad. Los participantes deben demostrar sus conocimientos técnicos, coordinación y capacidad de respuesta.
Las evaluaciones consideran la rapidez de las maniobras, la toma de decisiones y la aplicación de técnicas especializadas, con prioridad en la protección y seguridad de los pacientes.
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La delegación señaló que su representación está integrada por personal con experiencia y especialización en rescate vehicular. Añadió que el encuentro permitirá intercambiar experiencias con equipos de otras entidades y fortalecer las capacidades de atención ante emergencias.
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