Sheinbaum celebra 15 años de la fundación de Morena

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A 15 años de la fundación de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó un desgaste del movimiento y reiteró el llamado a "no mentir, no robar y no traicionar".

En su conferencia mañanera de este miércoles 7 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada si veía señales del "agotamiento del movimiento".

"No, es aniversario de Morena, me siento muy orgullosa de pertenecer a ese movimiento. Desde el gobierno llevamos a cabo los principios y la visión del humanismo mexicano (...)", expresó.

"Yo lo que pienso es que los gobernantes que provenimos del movimiento tenemos principios, los más importantes: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", respondió la titular del Ejecutivo federal al felicitar al partido.

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Mencionó que rompió paradigmas al ser la primera mujer presidenta de México ante una "transformación muy profunda", el movimiento de mujeres y al movimiento de la llamada cuarta transformación.