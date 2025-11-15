Celebran 30 aniversario del Centro de Maestros “San Luis I”

Educar no solo es improvisar un abasto continuo de materiales educativos y no basta con la educación bancaria si no se entiende el entorno, mucho menos se inculca en los estudiantes el pensamiento crítico, herramienta infalible para resolver los problemas a los alrededores mediante una perspectiva multidisciplinaria, advirtió Marx Arriaga Navarro, director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Invitado por la docente Brenda Rodríguez Contreras, Coordinadora del Centro de Maestros San Luis 1, el funcionario federal se presentó en San Luis Potosí, para dictar una conferencia a docentes con motivo del 30 Aniversario de Centro de Maestros “San Luis 1”, donde evaluaron la implementación curricular con base en los libros de texto gratuitos basados en el modelo de socio formación.

Explicó la consolidación de los libros de texto gratuito de la nueva escuela mexicana, para el uso de sus contenidos en el aula, de manera que cada materia se enlace con otra, y con una visión global, los estudiantes resuelvan problemas de la comunidad.

Agregó que precisamente el pensamiento crítico, es la herramienta básica e indispensable para hacer la lectura de la realidad, y ésta no se puede entender si solo se le explica en las aulas con base en el criterio de los docentes, pero sin las experiencias de los alumnos, quienes deben tener boleto de primera fila en el estudio de su ambiente y lo que les rodea.

El director agregó que el diseño de esas herramientas ofrece características muy interesantes, que deben ir acompañadas de la defensa de la autonomía profesional.