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En los últimos once años, al Congreso de San Luis Potosí han llegado iniciativas que repiten párrafos de leyes de otros estados, reproducen investigaciones sin dar crédito a sus autoras o usan cifras de otro municipio para justificar un cobro. El caso más reciente es el de Tamuín, cuyo organismo de agua pidió aumentar sus tarifas para 2027 con base en los precios que pagan los usuarios de Ciudad Valles.

Este recuento reúne siete episodios desde 2015. En uno de ellos, la entonces diputada Martha Orta Rodríguez retiró una iniciativa contra la trata de personas después de que dos investigadoras de la UASLP reclamaron la autoría.

En otro, el ayuntamiento de San Nicolás Tolentino presentó una versión modificada de su propia Ley de Ingresos de un año anterior y terminó con los mismos cobros que ya tenía.

Dos municipios, dos formas de reciclar un documento

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En noviembre de 2026, el organismo de agua de Tamuín pidió autorización para subir sus tarifas en 2027. Al revisar las cuentas, la Comisión del Agua encontró que los cobros usados como punto de partida correspondían a Ciudad Valles.

También coincidía la redacción de los artículos. El alcalde Marcelino Bautista Rincón anunció que la Junta de Gobierno revisará quién fue responsable de enviar el documento. Hasta ese anuncio, la sanción seguía pendiente.

Un año antes, San Nicolás Tolentino había recurrido a su propio archivo. Para tramitar su Ley de Ingresos de 2026, el ayuntamiento envió una versión modificada de una ley anterior publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Jesús Hermosillo, secretario técnico de la Comisión Primera de Hacienda, explicó que lo recibido era una publicación y que así no podía tramitarse como iniciativa. La consecuencia quedó en el dictamen: el municipio conservó los cobros de 2025.

Diez páginas y una bibliografía que delató la fuente

En junio de 2023, tres iniciativas del diputado René Oyarvide Ibarra. Una proponía incorporar el derecho a la ciudad a la Constitución potosina mediante tres párrafos idénticos a los del artículo 5 de la Constitución del Estado de México. En otra, dedicada a la protección de la familia. Un tiempo después se encontraron diez páginas tomadas de un estudio que la investigadora María de Montserrat Pérez Contreras había publicado en 2008.

El detalle estaba al pie de las páginas: la iniciativa conservaba la bibliografía de la investigadora y los enlaces conducían a su trabajo, aunque la exposición de motivos omitía su nombre y el título del estudio.

Una ley de Jalisco y un estudio hecho en Ghana

En 2022, Ciudadanos Observando señaló que la iniciativa de Emma Idalia Saldaña Guerrero para expedir una Ley de Cultura de Paz en San Luis Potosí reproducía la legislación de Jalisco. La diputada de Movimiento Ciudadano defendió públicamente el origen del proyecto: explicó que su partido promovía un mismo modelo en distintas entidades y que sus legisladores impulsarían otras propuestas en conjunto.

En 2016, Dulcelina Sánchez de Lira y José Luis Romero Calzada habían enfrentado un cuestionamiento parecido por su iniciativa sobre lactancia materna. Tras una comparación publicada, Sánchez de Lira reconoció que tomaron como base la ley del Estado de México. Su oficina también aclaró de dónde provenía una de las referencias de UNICEF: era un estudio realizado en Ghana en 2009. Los foros y estudios para incorporar la experiencia potosina, explicó entonces, se harían antes de llevar la iniciativa a votación.

Cuando los autores reclamaron

En 2019, policías jubilados y pensionados reclamaron que ellos ya habían propuesto reducir de 30 a 28 los años de servicio para jubilarse. El diputado Edgardo Hernández Contreras rechazó haber copiado su iniciativa. Compareció junto con representantes de la Asociación de Policías, Custodios y Ministerios Públicos, quienes defendieron la elaboración conjunta del proyecto y sostuvieron que su redacción difería de las versiones anteriores. La coincidencia documentada era la reducción de dos años que pedían ambos grupos.

En 2015, un reclamo de autoría sí terminó en el retiro de una iniciativa. Urenda Navarro Sánchez y Beatriz Aguilera, investigadoras de la UASLP, señalaron que la diputada Martha Orta Rodríguez presentó como propia una propuesta contra la trata de personas que ellas habían elaborado como parte de un trabajo interinstitucional.

Orta retiró el documento. En diciembre de ese año, Aguilera anunció que buscarían presentarlo de nuevo por conducto de la comisión intersecretarial que había dado origen al proyecto.