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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se han realizado cateos en un total de cuatro domicilios como parte de las indagatorias que se llevan a cabo sobre el caso de presuntos actos de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), mismos que involucran a más de 50 personas físicas y morales, incluida la exconsejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei.

"En uno de ellos, se localizaron lo que en apariencia son urnas y mamparas del INE y de Organismos Públicos Locales Electorales, copias de contratos, recibos e información de personas posiblemente relacionadas con los hechos que estamos investigando", señaló la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, en un mensaje en video.

La Fiscal General explicó que las diligencias ministeriales y el análisis de los datos recabados permitieron obtener la autorización de un Juez federal para intervenir cuatro inmuebles en la Ciudad de México (CdMx): dos ubicados en la colonia Hipódromo Condesa, uno en Jardines del Pedregal y otro en Polanco. Tanto las propiedades como los indicios localizados quedaron asegurados.

Godoy Ramos precisó que, por conducto de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, se han integrado 16 carpetas de investigación por posibles irregularidades en la asignación de contratos por parte de funcionarios del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

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"Estas indagatorias buscan establecer la existencia de una red que, mediante diversos mecanismos, habría favorecido a determinadas personas y empresas vinculadas con funcionarios de ese Instituto y de los OPLES", explicó.

Entre las diligencias efectuadas figura una inspección ministerial en las instalaciones del órgano autónomo, donde se obtuvo documentación física y digital de carácter contractual y contable sobre adquisiciones realizadas entre 2014 y 2026 con proveedores que habrían recibido un trato preferencial de manera irregular.

A ello se suma el trabajo del Centro Federal de Inteligencia Criminal, que ha examinado información de particulares y compañías, expedientes de contratación, testimonios y grabaciones disponibles en fuentes abiertas.

La Fiscal General dio a conocer que en días recientes fueron llamados a declarar diversos exservidores públicos, cuyas identidades permanecen bajo reserva debido a la secrecía de las pesquisas, aunque destacó que sus testimonios han aportado elementos relevantes para esclarecer los hechos.

"Adicionalmente, se recibió documentación relacionada con la posible incorporación de personas a la estructura laboral del Instituto, quienes habrían percibido remuneraciones sin desempeñar las funciones para las que fueron contratadas", detalló.

De manera paralela, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) desarrolla una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos fiscales y actos de corrupción asociados con la obtención de contratos públicos en materia electoral.

En esta vertiente estarían implicados empresarios vinculados con el suministro de materiales electorales, compañías y exservidores públicos de distintos niveles de responsabilidad.

De acuerdo con Godoy Ramos, los elementos recabados hasta el momento han permitido identificar posibles nexos entre funcionarios y antiguos integrantes del INE con una red empresarial dedicada a prestar servicios tanto a dicho organismo como a instituciones electorales de diversas entidades federativas.

Una de las líneas de investigación se centra en los procedimientos de licitación pública mediante los cuales se habría beneficiado a determinados proveedores.

"El objetivo es determinar, con base en elementos de prueba fehacientes, quiénes participaron, cuáles fueron los mecanismos utilizados, quiénes pudieron beneficiarse con estas operaciones y, en su caso, identificar el destino de los recursos públicos involucrados", puntualizó.

Para avanzar en el esclarecimiento de dichas actividades, la dependencia ha recibido información de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de Economía (SE) y Anticorrupción y Buen Gobierno, así como del Instituto Nacional de Migración (INM).

En tanto, los objetos recuperados durante los cateos son examinados por equipos ministeriales, periciales, policiales y de inteligencia, cuyos análisis contribuirán a establecer el alcance de la presunta estructura de corrupción.

A partir de los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público Federal determinará si procede solicitar nuevas medidas ante la autoridad judicial.

Godoy asegura que la FGR respeta la autonomía del INE

Al abordar las implicaciones de las pesquisas, la Fiscal General hizo énfasis en que investigar posibles conductas delictivas no supone atribuir responsabilidades de manera anticipada ni cuestionar la legitimidad de la institución encargada de organizar los comicios federales.

"La Fiscalía General de la República reconoce y respeta plenamente la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral y la importancia de su función en la vida democrática de nuestro país", manifestó.

En ese sentido, sostuvo que la obligación de procurar justicia deberá cumplirse con estricto apego a la ley, bajo el principio de presunción de inocencia y con pleno respeto al debido proceso y a los derechos humanos.

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"Serán los hechos, los datos de prueba obtenidos y el marco jurídico los que orienten nuestras determinaciones, no interpretaciones políticas ni presiones de ninguna índole", advirtió.

Godoy Ramos refrendó su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances del caso conforme lo permita el debido proceso, así como de actuar con profesionalismo, rigor científico, responsabilidad y transparencia.

"Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias", concluyó.