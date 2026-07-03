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Precios elevados en frutas y hortalizas importadas en Abastos

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados destaca los costos máximos y frecuentes

Por Rubén Pacheco

Julio 03, 2026 09:35 a.m.
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Precios elevados en frutas y hortalizas importadas en Abastos
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      De las decenas de frutas y hortalizas que se ofertan actualmente en el Centro de Abastos de San Luis Potosí, los precios al mayoreo más costosos corresponden a productos de exportación.

      El kilogramo de chile de árbol fresco de importación se oferta al mínimo en 120 pesos, 125 pesos al máximo y de 123 pesos el más frecuente, precisa el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

      En tanto, la caja de 5 kilos de fresa importada de primera calidad, se vende al mínimo en 76 pesos y 80 pesos al máximo, sin embargo, el costo más frecuente es de 78 pesos. La caja de 10 kilos de kiwi llega a 75 pesos el mínimo, 80 pesos el máximo y lo más frecuente es de 78 pesos.

      A su vez, la caja de 8 kilos de la uva Globo de primera calidad alcanza los 90 pesos el mínimo, 93.75 pesos el máximo y lo más frecuente corresponde a 92.50 pesos.

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      Las frutas que cierran los alimentos más costosos son las manzanas, pues la caja de 18 kilos de Golden Delicious tiene un mínimo de 44.44 pesos, 47.22 pesos el máximo y lo más frecuente corresponde a 46.11 pesos; la misma caja, pero de Red Delicious cuesta al mínimo 38.89 pesos, 41.67 pesos el máximo y el más precio más recurrente es de 40.56 pesos.

      En contraste, lo más accesibles al costo mínimo es: 132 pesos el kilo de plátano Tabasco; la caja de 13 kilos de guayaba a 11.15 pesos; el kilo de cebolla bola a 13 pesos; el kilo de chile jalapeño en 13 pesos; y el kilo de sandía sangría en 9 pesos, informa el reporte dependiente de la Secretaría de Economía (SE).

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