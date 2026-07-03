Reporta SESNSP 260 casos de incumplimiento familiar en SLP

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El delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en el primer quinquemestre del 2026 en San Luis Potosí, mantiene prácticamente el mismo comportamiento delictivo del mismo período del 2025.

Entre enero y mayo del 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició 262 carpetas de investigación por tal ilícito, distribuidas 50 en enero; 41 en febrero; 65 en marzo; 55 en abril; y 51 en mayo.

A su vez, en la misma comparación del 2026 la cuantía totalizó 260 denuncias formalizadas ante el Ministerio Público, de las cuales 44 iniciaron en enero; 56 en febrero; 50 en marzo; 53 en abril; y 57 en mayo.

Es decir, en estos primeros cinco meses del 2026 se investigaron dos casos menos, equivalente a una reducción marginal del 0.76 por ciento, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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Desde años recientes cuando se creó el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, diputados y colectivos han promovido iniciativas para mejorar su funcionamiento e incentivar que existan menos personas deudoras.

La más reciente la presentó el abogado Luis González Lozano, a fin de que las personas inscritas en el sistema estatal sean vinculadas al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias e incorporar la consulta de esta condición en algunos procedimientos como compraventas de inmuebles y solicitudes de matrimonio.