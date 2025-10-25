Cerrarán vialidades en SGS por el Desfile de Xantolo

A partir del domingo 26 de octubre se realizarán cierres parciales desde la lateral de la Carretera a Matehuala hasta la Presidencia Municipal, con motivo del Desfile de Xantolo, informó la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez.

El área municipal implementará diversos cierres y desvíos vehiculares durante los eventos del Desfile de Xantolo y la “Marcha Zombi”, además de aplicar medidas especiales en los accesos a los cuatro panteones del municipio.

El titular de la corporación vial Edgar Horacio Obregón Coronado, señaló que desde los días 23 y 24 de octubre, se notificó a vecinos y comerciantes sobre la necesidad de retirar sus vehículos del trayecto, el cual recorrerá las calles 2 de Abril, 5 de Mayo, Berriozábal, Niños Héroes, Carlos Diez Gutiérrez, Allende, Vicente Guerrero, Mariano Matamoros y Melchor Ocampo.

Las vialidades se reabrirán de manera gradual conforme avance el contingente. El 31 de octubre, con la “Marcha Zombi”, se aplicará el mismo esquema de ruta y cierres temporales.

Agregó que, durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, también se implementarán restricciones viales en los alrededores de los panteones municipales 1 y 2. En el cementerio ubicado en la colonia El Morro, se suspenderá la circulación sobre Avenida Libertad, desviando el tránsito hacia Avenida María Teresa, en La Lomita. En el caso del panteón localizado en Circuito Potosí Oriente, se mantendrá presencia permanente de agentes, sin cierres totales.

Asimismo, mencionó que personal de Movilidad permanecerá las 24 horas en los panteones para vigilar los comercios instalados, auxiliar a peatones y conductores, y garantizar el orden vial.