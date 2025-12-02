Hoy inauguran la exposición “El arte de sentir”

La exposición fotográfica “El arte de sentir” será inaugurada hoy martes 2 de diciembre a las 10:00 horas en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez. La muestra forma parte de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y presenta un acercamiento visual al trabajo del Instituto para Ciegos y Débiles Visuales Ezequiel Hernández Romo (IPACIDEVI).

La exposición reúne obra de Arody Sánchez y Mauricio Carrera, quienes documentan la vida cotidiana de personas con discapacidad visual en San Luis Potosí. A través de retratos y escenas de convivencia, las fotografías muestran actividades del instituto, sus procesos educativos y la dinámica comunitaria que sostiene a las y los usuarios del IPACIDEVI.

Otro rasgo central de la muestra es su interés por evidenciar los desafíos que enfrentan las personas con ceguera o baja visión. Las imágenes plantean una mirada directa a los espacios que habitan, los apoyos que utilizan y las interacciones que construyen. Esta perspectiva busca ampliar la conversación pública sobre inclusión y accesibilidad cultural.

En cuanto a las trayectorias de las y los autores, Arody Sánchez ha orientado su trabajo hacia proyectos con enfoque social y ha colaborado previamente con el instituto. Mauricio Carrera, con experiencia en fotografía documental y publicaciones en medios internacionales, aporta una visión que combina observación y registro de entornos comunitarios.

La inauguración reunirá a integrantes del IPACIDEVI, comunidad usuaria y público general para presentar un proyecto que destaca la labor del instituto y la importancia de visibilizar su trabajo mediante la imagen. La exposición permanecerá disponible en el espacio perimetral del parque como parte del programa cultural municipal.