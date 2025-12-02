Hoy inauguran la exposición “El arte de sentir”
La exposición fotográfica “El arte de sentir” será inaugurada hoy martes 2 de diciembre a las 10:00 horas en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez. La muestra forma parte de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y presenta un acercamiento visual al trabajo del Instituto para Ciegos y Débiles Visuales Ezequiel Hernández Romo (IPACIDEVI).
La exposición reúne obra de Arody Sánchez y Mauricio Carrera, quienes documentan la vida cotidiana de personas con discapacidad visual en San Luis Potosí. A través de retratos y escenas de convivencia, las fotografías muestran actividades del instituto, sus procesos educativos y la dinámica comunitaria que sostiene a las y los usuarios del IPACIDEVI.
Otro rasgo central de la muestra es su interés por evidenciar los desafíos que enfrentan las personas con ceguera o baja visión. Las imágenes plantean una mirada directa a los espacios que habitan, los apoyos que utilizan y las interacciones que construyen. Esta perspectiva busca ampliar la conversación pública sobre inclusión y accesibilidad cultural.
En cuanto a las trayectorias de las y los autores, Arody Sánchez ha orientado su trabajo hacia proyectos con enfoque social y ha colaborado previamente con el instituto. Mauricio Carrera, con experiencia en fotografía documental y publicaciones en medios internacionales, aporta una visión que combina observación y registro de entornos comunitarios.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La inauguración reunirá a integrantes del IPACIDEVI, comunidad usuaria y público general para presentar un proyecto que destaca la labor del instituto y la importancia de visibilizar su trabajo mediante la imagen. La exposición permanecerá disponible en el espacio perimetral del parque como parte del programa cultural municipal.
no te pierdas estas noticias
CENTENARIO DEL NATALICIO DEL DR. EVERARDO NEUMANN
Estrella Govea
La Casa Museo Manuel José Othón realizó la charla “Poesías, ensayos y remembranzas” en memoria del primer psiquiatra de San Luis Potosí