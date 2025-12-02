logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Se va “Chicharito” de Chivas repudiado

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Se va “Chicharito” de Chivas repudiado

CIUDAD DE MÉXICO.- En el mundo del cine, se dice que las segundas partes nunca fueron buenas. Cinematográficamente, la segunda etapa de Javier Hernández con las Chivas debe estar clasificada en el género de terror.

En 2024, el “Chicharito” regresó al equipo de sus amores. El Rebaño Sagrado nunca le cortó las alas y le permitió volar en lo más alto. Era justo que le devolviera algo de lo mucho que recibió de la institución tapatía. Futbolísticamente, no lo consiguió.

Después de su exitoso paso por el viejo continente, donde jugó en tres de las Ligas más importantes (Inglaterra, España y Alemania), y un breve periodo por la MLS, el canterano rojiblanco creyó que era momento de volver a casa.

Sin embargo, aquella estrella que llegó a brillar en su máximo esplendor cuando portaba la camiseta de dos gigantes del futbol mundial como el Manchester United y el Real Madrid, ya no irradiaba la misma luz. Su esplendor se consumió —poco a poco— con el paso de los años, aunque tenía la esperanza de que lo que le quedaba se reflejara con sus queridas Chivas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Luego de casi dos años de la impresionante presentación que tuvo en un abarrotado estadio Akron, el “Chicharito” Hernández no pudo cumplir con las expectativas. En los cuatro semestres que vivió en su segunda etapa con el Rebaño Sagrado, Javier disputó (entre Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf) mil 662 minutos, en 40 partidos; contribuyó con una asistencia y apenas marcó cuatro goles.

El “Chicharito” se pudo despedir de las Chivas siendo un héroe, pero lo hará convertido en auténtico villano... Y no el de una historia mal contada, como él mismo se describió.

En su pie derecho, tuvo la oportunidad de reivindicarse con la afición del Guadalajara, de limpiar —aunque fuera un poco— la manchada imagen que había dejado en el último par de años, pero no pudo aprovecharla; la desperdició y cerró un triste ciclo en su carrera.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un éxito el Campeonato Pony SL
Un éxito el Campeonato Pony SL

Un éxito el Campeonato Pony SL

SLP

Romario Ventura

Falleció el tenista Nicola Pietrangeli
Falleció el tenista Nicola Pietrangeli

Falleció el tenista Nicola Pietrangeli

SLP

AP

Se coronan los Buffalos de San Luis categoría College
Se coronan los Buffalos de San Luis categoría College

Se coronan los Buffalos de San Luis categoría College

SLP

Romario Ventura

Confía Toluca en lograr el bi
Confía Toluca en lograr el bi

Confía Toluca en lograr el bi

SLP

El Universal

Los Diablos defienden su corona, enfrentarán a Rayados en semifinales