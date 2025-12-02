logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

INVITA LOS TACOS EN MÉXICO

LA CANTANTE TRANSFORMÓ ESTE LUNES LAS EXPERIENCIAS INMERSIVAS DE LA MÚSICA AL FUSIONAR SU IMAGEN ARTÍSTICA CON EL TACO, PARA EL CIERRE DE ‘RADICAL OPTIMISM TOUR’

Por EFE

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
INVITA LOS TACOS EN MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante británica Dua Lipa transformó este lunes las experiencias inmersivas de la música al fusionar su imagen artística con el taco, el platillo mexicano más reconocido a nivel mundial, en el marco de lo que será el cierre de su gira ‘Radical Optimism Tour 2025’ en Ciudad de México.

Horas antes de su concierto inaugural en la capital mexicana este 1 de diciembre, la intérprete de ‘Levitating’ invitó a sus miles de seguidores en el país azteca a la ‘Taquería Dua’, un establecimiento provisional que estará abierto hasta el 5 de este mes, cuando concluyen los tres conciertos que la londinense ofrecerá en el ‘Estadio GNP Seguros’.

Entre largas filas, gorritos de taquero, salsas picantes y la imagen de la ganadora de tres premios Grammy impresa en grandes cartones, los fanáticos de todas las edades y procedentes de distintas partes del país llegaron para probar los tres sabores —queso, chicharrón y arrachera— servidos en tortilla de harina.

“(A Dua Lipa) le gusta siempre estar en contacto con nosotros. Lo vemos en sus conciertos que canta una canción de cada país representativo, entonces quiso representar a México”, dijo a EFE Mariana, de 22 años, quien viajó desde Veracruz (este) para probar este platillo que calificó con un diez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El paquete ‘La Dua’, degustado por Mariana, tiene un costo de 249 pesos mexicanos (unos 13,62 dólares), y cada taco lleva el nombre de temas que son parte de la gira, por ejemplo, ‘Houdini’ o ‘María’.

“Ella se siente cómoda con los mexicanos”, sostuvo la seguidora tras recordar que la artista es fanática de la comida nacional, pero también de su cultura, luego de que ayer se le viera bailando salsa y cumbia en un club de la Ciudad de México con su pareja, el actor Callum Turner.

La activación para asistir a la ‘Taquería Dua’ agotó sus reservas a pocas horas de su apertura, y espera la visita de entre 4.000 y 5.000 personas hasta el 5 de diciembre, día en el que finaliza una de las giras más importantes en la trayectoria de la compositora de 30 años. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CASSANDRA GARCÍA OLEA MISS MÉXICO 2025
CASSANDRA GARCÍA OLEA MISS MÉXICO 2025

CASSANDRA GARCÍA OLEA MISS MÉXICO 2025

SLP

El Universal

MATTHIAS SCHOENAERTS, CONDENADO
MATTHIAS SCHOENAERTS, CONDENADO

MATTHIAS SCHOENAERTS, CONDENADO

SLP

EFE

INVITA LOS TACOS EN MÉXICO
INVITA LOS TACOS EN MÉXICO

INVITA LOS TACOS EN MÉXICO

SLP

EFE

LA CANTANTE TRANSFORMÓ ESTE LUNES LAS EXPERIENCIAS INMERSIVAS DE LA MÚSICA AL FUSIONAR SU IMAGEN ARTÍSTICA CON EL TACO, PARA EL CIERRE DE ‘RADICAL OPTIMISM TOUR’

MISS UNIVERSO APOYA A INMIGRANTES
MISS UNIVERSO APOYA A INMIGRANTES

MISS UNIVERSO APOYA A INMIGRANTES

SLP

El Universal