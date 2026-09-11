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Cierran anexo contra adicciones por irregularidades

Se encontraban 28 personas en supuesta rehabilitación

Por Flor Martínez

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Cierran anexo contra adicciones por irregularidades
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      Derivado de las inspecciones realizadas a centros de rehabilitación en Soledad de Graciano Sánchez, en semanas anteriores se realizó la clausura de establecimientos que operaban en condiciones inadecuadas. Entre los casos recientes se encuentra uno donde fueron localizadas alrededor de 28 personas, por lo que se ordenó su cierre parcial y se notificó a los responsables que no puede continuar funcionando bajo esas condiciones, detalló el titular de Protección Civil Municipal Martín Bravo Galicia. 

      Informó que la inspección se realizó luego de recibir un reporte sobre el lugar.

      Como parte de la medida, se otorgó un plazo de 72 horas para que los encargados notificaran a los familiares de las personas que permanecían en el centro, a fin de que buscaran otro espacio para su atención.

      Señaló que, si los responsables pretenden continuar con este giro, deberán buscar un inmueble que reúna condiciones adecuadas para albergar a las personas, debido a que el sitio inspeccionado resulta pequeño para la actividad que desarrolla.

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      Respecto a otro establecimiento ubicado en una privada, explicó que también fue cerrado y actualmente sus responsables se encuentran en proceso de regularización. La semana pasada entregaron su programa de operación y el lugar permanece sin funcionar.

      Agregó que se tiene prevista una nueva inspección a este centro, ubicado en una vivienda de la colonia San Felipe, para revisar los puntos vulnerables y determinar, con base en el 

      programa presentado, si el inmueble reúne las condiciones necesarias para continuar con el proceso de autorización.

      El titular de la dependencia dio a conocer que en Soledad existen actualmente 23 anexos.

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