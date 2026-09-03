Cierran granja avícola por no cumplir sanidad

Por incumplimiento de medidas sanitarias recomendadas de manera previa, el gobierno de Villa de Pozos, procedió a aplicar clausuras parciales y totales a una granja avícola, operativo en el que participó personal municipal de Gestión Ambiental y Protección Civil, así como representantes de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) del Gobierno

del Estado.

Alejandro Leal Espinosa, director municipal de Gestión Ambiental, precisó que durante el operativo se realizó la clausura total de las actividades productivas de la empresa avícola debido a que sus administradores y/o propietarios hicieron caso omiso a medidas correctivas y de urgente aplicación ordenadas desde mayo de este año.

Se colocaron sellos de clausura en el acceso principal al establecimiento, con lo que quedó suspendido, de momento, el acceso de vehículos automotores a la granja.

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El funcionario expresó que el objetivo de este tipo de operativos es verificar que los establecimientos cuenten con las medidas de seguridad correspondientes y trabajen dentro de la legalidad para evitar riesgos tanto a la población como al medio ambiente.

El propietario o propietarios deberán resolver la ausencia de documentación y de las medidas correctivas recomendadas o encarar la posible clausura definitiva de su centro productivo.