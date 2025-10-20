Citarán a empresarios para evaluar el T-MEC

La Comisión Legislativa de Seguimiento, Evaluación e Implementación del Tratado México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC) del Senado de la República citará a empresarios potosinos, el fin de ponderar pérdidas y ganancias del acuerdo firmado en el gobierno anterior de Donald Trump, informó senador Waldo Fernández González, presidente de esa comisión y secretario de la Comisión Legislativa de Energía.

Informó que al encuentro con los empresarios potosinos estarán invitados los senadores Gilberto Hernández Villafuerte, Ruth González Silva y Verónica Rodríguez Hernández, por tratarse de una reunión que involucra a los sectores potosinos vinculados a la economía.

El también empresario añadió que al inicio del Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Nuevo León fue el estado que más recibió inversión extranjera directa, hoy ya hay un corredor que incluye Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco y Nuevo León, todo ligado a la tecnología, generador de productos que van a parar el mercado de Estados Unidos o Canadá.

Dijo que para el Senado es muy importante este tipo de consultas, porque en el supuesto de que se diera la renegociación, será la Cámara de Senadores quien fijará los márgenes bajo los que se puede negociar por cada estado, cuidando la planta productiva, los espacios laborales y la economía.

Explicó que las consultas por parte del Senado de la República son necesarias, porque serán las que definirán el margen de lo que México ofrezca para negociar los términos de la supervivencia del T-MEC, y para ello es necesario escuchar a empresarios, representantes de trabajadores, representantes laborales y diversos sectores de la economía, en materia de la experiencia vivida con el Tratado de Libre Comercio tanto en los tiempos de entrada en vigor el primero de enero de 1994, hasta el rediseño del acuerdo que entró en vigor en 2020.

Recordó que se ha hecho una realidad el hecho de que San Luis Potosí es un polo de desarrollo de gran importancia para la operación del T-MEC, y por esa causa juzgó muy importante participar en el proceso de renegociación pero también aceptar la consulta para determinar cuáles serán los puntos de negociación en el proceso de modernización del acuerdo.

Agregó que se trata de que todos los estados participen en la consulta, en caso de que haya una renegociación. Explicó que si algo nos ha enseñado la historia de la humanidad es que nada es para siempre, y para el caso particular de Ford Motor Company que retiró su inversión de San Luis Potosí por presiones durante el primer gobierno de Donald Trump, y eso enseña que una empresa no puede basar sus decisiones en un contexto político, sobre todo en el lapso de lo que sucede en Estados Unidos, porque el presidente Trump, electo por la vía de la democracia, solo durará 4 años, y entonces una empresa no puede tomar una decisión porque simplemente instalar una planta automotriz tarda más de 4 años, pero además, como el de General Motors Company merecen reconocimiento, porque la empresa permaneció en San Luis Potosí a pesar de los vaivenes políticos.