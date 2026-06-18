Clausuran anexo en la colonia San Miguel
Se permitió retirar pertenencias antes de sellar los accesos del centro clausurado.
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Autoridades de Villa de Pozos informaron de la clausura de un centro de rehabilitación contra adicciones situado en la colonia San Miguel de la Colina, el cual no cumplía con los requisitos básicos de ley para operar, además de tener diversas condiciones físicas de riesgo, tanto para el personal como para las y los usuarios.
Acciones de la autoridad
En la visita de inspección y clausura del establecimiento participó personal de Protección Civil a cargo de Miguel Ángel Llanas Texon, pero también de la Dirección de Gestión Ambiental y de la Guardia Civil Municipal. En el recorrido se identificó la ausencia de medidas básicas de seguridad y la falta de permisos y documentos esenciales de operación.
Detalles confirmados
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También se detectaron condiciones físicas de las instalaciones que representan un riesgo tanto para el personal que labora en el sitio como para las personas usuarias. Llanas Texon dijo que se busca que los establecimientos de cualquier tipo que brinden un servicio a la población lo hagan en condiciones adecuadas, legales y seguras.
Se impusieron sellos de clausura en todos los accesos al centros de rehabilitación y se dio tiempo a que las personas que en ese momento se hallaban en el sitio pudieran sacar alimentos, enseres y otras pertenencias antes del cierre del lugar.
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