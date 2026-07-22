Clausuran Terraza Chapultepec tras riña; hay dos lesionados

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La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí clausuró preventivamente un establecimiento ubicado en la zona de la avenida Chapultepec, luego de una riña registrada durante la madrugada del domingo.

De acuerdo con la información municipal, dos hombres presuntamente de nacionalidad colombiana fueron localizados lesionados sobre el camellón central de la vialidad.

Las primeras versiones recabadas por la autoridad señalan que el altercado habría comenzado dentro del establecimiento y posteriormente continuó en el exterior.

Personal de Comercio Municipal acudió al lugar llamado Terraza Chapultepec y, dentro de sus atribuciones, colocó los sellos de clausura como medida preventiva. Los inspectores permanecieron en el sitio hasta que los lesionados recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a un hospital para su valoración.

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El director de Comercio, Ángel de la Vega Pineda, aseguró que la dependencia actuará de manera inmediata cuando se presenten hechos que comprometan la seguridad de las personas.

También anunció que continuarán los operativos de supervisión en establecimientos comerciales y reiteró que se aplicarán medidas contra aquellos negocios donde se registren hechos violentos o situaciones que representen un riesgo para los asistentes.

La autoridad municipal no precisó el nombre del establecimiento clausurado, la gravedad de las lesiones ni si hubo personas detenidas por la riña.