Accidentes de tráilers paralizan la carretera ´57

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Accidentes de tráilers en la carretera a México paralizaron el tránsito vehicular durante la noche del lunes y parte del este día martes, uno se volcó a la altura de la gasolinera de Santa María del Río, mientras que otra pipa también volcó y explotó en la llamada "Curva del Diablo", por suerte no se reportaron personas lesionadas.

El primero hecho tuvo lugar la noche del lunes cuando un tráiler cargado con sacos de chiles, sufrió una aparatosa volcadura en la carretera a ´57, por la gasolinera de Santa María del Río, en donde quedó atravesado sobre los carriles esparciendo la carga en el área.

El otro percance tuvo lugar también la noche del martes, en este caso una pipa que transportaba combustible también volcó y en este caso explotó en la llamada "Curva del Diablo", ubicada en el kilómetro 148 a la altura de la comunidad El Cerrito, perteneciente a Santa María.

A causa de la explosión las llamas alcanzaron grandes dimensiones y la unidad también se desplazaba en dirección de San Luis a Querétaro, por lo que aunado al otro accidentes los carriles se vieron totalmente paralizados y miles de vehículos quedaron varados.

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Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, tomaron conocimiento de los percances y las maniobras para el retiro de las unidades se prolongaron durante horas, entre la desesperación de los viajeros que no podían llegar a sus destinos.

Las filas de vehículos llegaban prácticamente hasta la Zona Industrial sin tener opciones de vías alternas principalmente entre los viajeros que se desplazaban rumbo a Querétaro y fue hasta el mediodía de este martes que finalmente al tránsito fue liberado por completo.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas en los dos accidentes aunque las unidades terminaron prácticamente en pérdida total, en especial la pipa que explotó y se incendió.