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Bienestar atrajo con engaños a un evento oficial

Denuncian habitantes de la colonia San Francisco

Por Flor Martínez

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Bienestar atrajo con engaños a un evento oficial
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      Habitantes de la colonia San Francisco, en Soledad de Graciano Sánchez, denunciaron que personal de la Secretaría del Bienestar, presuntamente convocó a vecinos con el argumento de brindar información sobre un programa de financiamiento para emprendedores, el cual, aseguran, no existe y únicamente habría servido para reunir asistentes a un evento oficial.

      De acuerdo con la denuncia, una Servidora de la Nación, informó que el pasado 17 de junio, se darían a conocer los detalles de un supuesto programa de préstamos dirigido a habitantes de la sección 1275 de esa colonia. Sin embargo, al acudir al lugar, los asistentes únicamente presenciaron un foro sobre remesas encabezado por el gerente estatal de Financiera para el Bienestar (Finabien), Pedro Azuara Salas.

      Los vecinos señalaron que acudieron con la expectativa de conocer los requisitos para acceder a un crédito que les permitiera atender alguna necesidad o emprender un negocio, pero durante el evento, no se presentó ningún programa de préstamos.

      Asimismo, acusaron que una trabajadora identificada como Fátima, quien previamente les había indicado que posteriormente les informaría sobre la documentación necesaria para acceder al supuesto beneficio, después del evento se deslindó del tema y aseguró desconocer dicho programa.

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      Los inconformes consideraron que este tipo de acciones representan un engaño hacia la población, al utilizar la expectativa de acceder a apoyos gubernamentales para convocar personas a eventos que no corresponden con la información que previamente se les proporcionó.

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