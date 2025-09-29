Clausuran obras de reparación en plaza Alttus

La alcaldía capitalina clausuró las obras de reconstrucción en la plaza Alttus, en la zona donde el accidente del 7 de junio de 2024 dejó un saldo de dos jóvenes muertos y 12 heridos, que cayeron desde el tercer piso hasta la explanada, mientras esperaban ingresar al antro Rich para ver el espectáculo de un youtuber.

En vísperas de la clausura, padres de familia denunciaron que la administración de la plaza comercial reinició la restauración de la balaustrada de vidrio utilizando exactamente la misma técnica que generó las vulnerabilidades y los daños a la estructura, los que finalmente provocaron la pérdida de resistencia y el accidente.

Los padres de familia explicaron que además, ni siquiera se ha llevado a cabo la audiencia intermedia para presentar los alegatos de prueba y al mismo tiempo, generar el preámbulo de la audiencia de juicio oral contra tres detenidos que fueron señalados como principales responsables de lo ocurrido el 7 de junio de 2024.

La alcaldía clausuró las obras de la plaza comercial precisamente porque los propietarios no solicitaron los permisos de reconstrucción de la zona, y generaron las reparaciones “por la libre”. Sin embargo, la colocación de la balaustrada se encuentra completamente terminada.

