Fallece un ancianito en Calzada de Guadalupe

Un hombre de la tercera edad murió de un aparente infarto fulminante cuando se encontraba recargado en una jardinera de la Calzada de Guadalupe, cuando algunos testigos intentaron ayudarlo ya era tarde.

Fue alrededor de las seis de la tarde de este domingo, cuando el hombre de la tercera edad estaba recargado en una jardinera de la Calzada referida a la altura del Jardín Colón. Algunos transeúntes notaron que se sentía mal y se dispusieron a auxiliarlo llamando también a los cuerpos de emergencia y al sitio llegaron los paramédicos, que determinaron que ya no había nada por hacer puesto que había perdido la vida víctima de un infarto.

Agentes de la Guardia Municipal de la capital acudieron como primeros respondientes y acordonaron el área donde quedó el hombre sin vida para que se realizaran el resto de las diligencias.

Posteriormente, personal de la Vicefiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar el levantamiento del cuerpo y se ordenó su traslado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley.

Asimismo, se esperaba que los familiares acudieran a reclamarlo para la sepultura correspondiente, una vez cumplidos los requisitos legales ante el Ministerio Público.