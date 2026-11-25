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El jueves 26 de noviembre podrían registrarse lluvias fuertes en San Luis Potosí por el frente frío número 8. La Coordinación Estatal de Protección Civil prevé un marcado descenso de temperatura entre el jueves y el viernes. El mayor cambio se espera en el Altiplano, donde la máxima bajaría ocho grados de un día a otro.

Para este miércoles 25 se pronostican bancos de niebla por la mañana en las cuatro regiones del estado. En la zona Centro se esperan lluvias o lloviznas dispersas, con una máxima de 18 grados y una mínima de 8. En las partes altas, el termómetro podría bajar a 2 grados. Para el jueves se prevén 12 de máxima y 8 de mínima.

En el Altiplano también se esperan lluvias dispersas este miércoles, con temperaturas de entre 8 y 18 grados, mínimas de 3 en zonas altas y rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora. El jueves, la temperatura oscilaría entre 8 y 10 grados.

En la zona Media se prevén lluvias o lloviznas puntuales durante el día, con una máxima de 18 grados y una mínima de 9, que podría llegar a 4 en las partes altas. Para el jueves se esperan temperaturas de entre 8 y 14 grados.

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La Huasteca tendrá la máxima más alta del estado este miércoles, con 19 grados y una mínima de 12. En las sierras se prevén lloviznas y temperaturas de hasta 6 grados en los puntos altos. El jueves, la máxima bajaría a 17 grados y la mínima se mantendría en 12.

Protección Civil prevé que el frente frío, reforzado por una masa de aire ártico y la corriente en chorro polar, dé origen a la primera tormenta invernal de la temporada a partir del jueves. Ante el descenso de temperatura, pidió evitar que haya personas que pasen la noche en la vía pública. Los reportes de auxilio se reciben en el 911 y por WhatsApp al 444 213 2858.