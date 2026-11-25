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El Ayuntamiento de San Luis Potosí tendrá que revisar si la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) realizó autorizaciones o actos de autoridad sobre el uso de suelo de la Zona Industrial durante el periodo en que estuvo vigente la modificación al decreto que le otorgaba esas facultades al Gobierno del Estado, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional dicha reforma.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó en rueda de prensa que solicitó a la Secretaría General del Ayuntamiento iniciar una revisión para identificar posibles trámites que deban corregirse.

El edil explicó que, si se detectan autorizaciones emitidas por la Sedeco con fundamento en el decreto invalidado, tendrán que revisarse e incluso eliminarse, debido a que la resolución de la Corte establece que esos actos carecerían de sustento legal.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no tiene certeza de que se hayan realizado este tipo de procedimientos, pues la dependencia estatal negó ante la SCJN haber ejercido facultades de autoridad durante la controversia constitucional 9/2025.

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Galindo Ceballos señaló que la revisión incluirá posibles autorizaciones de uso de suelo, licencias de construcción y licencias de funcionamiento, entre otros trámites relacionados con el desarrollo de terrenos en la Zona Industrial.

Para ello, pidió a la secretaria del Ayuntamiento convocar a quienes hayan realizado gestiones ante la Sedeco, particularmente empresarios e inversionistas, a fin de que se acerquen a la administración municipal y regularicen sus procedimientos, en caso

de ser necesario.