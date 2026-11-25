¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El proyecto para que San Luis Potosí vuelva a contar con una franquicia en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) continúa sobre la mesa, con la posibilidad de concretarse en 2027, luego de dos décadas sin representación potosina en este circuito profesional. La propuesta contempla establecer como sede al Estadio 20 de Noviembre, recinto que se encuentra en proceso de renovación para cumplir con las condiciones necesarias para albergar encuentros de beisbol de esta categoría.

De acuerdo con lo expresado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, existen conversaciones con distintos directivos para avanzar en la consolidación de este proyecto. El objetivo sería recuperar la presencia del llamado rey de los deportes en el ámbito profesional, así como devolverle a la afición potosina una franquicia que permita reactivar el interés por esta disciplina en la entidad.

A este escenario se suma la inauguración del Potosí Baseball Park, ubicado en el Parque Tangamanga I, un espacio que busca ampliar las oportunidades de formación y competencia para niñas, niños y jóvenes.

Ambas instalaciones representarían una parte importante de la infraestructura necesaria para impulsar el desarrollo del beisbol, tanto en el ámbito amateur como en el profesional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por ahora, el regreso de una franquicia potosina a la LMB continúa como un proyecto en negociación y sin una confirmación oficial de equipo, nombre o fecha de incorporación.

De concretarse la propuesta para 2027, San Luis Potosí volvería a tener presencia en uno de los principales circuitos del beisbol mexicano, un acontecimiento que representaría una nueva etapa para esta disciplina y su afición en el estado.