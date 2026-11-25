Comienzan a instalar árbol monumental
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A una semana de que inicie diciembre, el gobierno de Villa de Pozos ya comenzó las maniobras para la instalación del árbol navideño monumental sobre la calle de Ignacio López Rayón, en el lado norte de la plaza y jardín principal, medida que causó molestia a automovilistas por las complicaciones viales que vendrán, aunque la ruta alterna sólo se desvía un par de cuadras.
Los trabajos comenzaron esta semana con el cierre de los tramos de las calles Hermenegildo Galeana y Francisco de Asís Castro, entre Ignacio López Rayón y Saturnino Cedillo, como parte de las medidas necesarias para la colocación de la estructura que formará parte de los festejos decembrinos en la cabecera municipal.
Aunque el tránsito sobre Fray Juan de Villerías, en sentido sur a norte, aparentemente no sufrirá afectaciones directas, los conductores ya no podrán incorporarse hacia la izquierda en la zona intervenida y deberán continuar hasta Saturnino Cedillo para modificar su ruta.
Como alternativa, los automovilistas serán canalizados por Saturnino Cedillo hasta la calle de Placita, desde donde podrán reincorporarse a la calle 5 de Mayo o continuar hacia el noroeste a través de la avenida 16 de Septiembre.
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Con base en la experiencia de las celebraciones navideñas de 2025, existe la posibilidad de que los cierres permanezcan durante toda la temporada decembrina, incluyendo Navidad y Año Nuevo, y se mantengan vigentes hasta los primeros días de enero, cuando concluya el periodo festivo y sea retirado el árbol monumental.
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