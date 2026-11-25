Niega SSPC que aumente la violencia contra las mujeres en diciembre
Asegura JJH que lo que sí repunta son las riñas por consumo de alcohol y drogas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, descartó un incremento de la violencia de género en San Luis Potosí durante la temporada decembrina y aseguró que, en este periodo, el problema que suele registrar un repunte son las riñas, principalmente por el consumo de alcohol y drogas.
El funcionario sostuvo que las estadísticas de este año no reflejan un aumento de este tipo de violencia e incluso recordó que durante el año pasado se habría registrado una disminución. No obstante, señaló que las unidades especializadas mantienen vigilancia y atención permanente, particularmente en el cumplimiento de medidas de protección.
Explicó que, ante el comportamiento delictivo que suele presentarse durante las fiestas de fin de año, a partir del 1 de diciembre se desplegará un operativo en la zona metropolitana, por instrucción del gobernador, con el propósito de prevenir robos en sus distintas modalidades y evitar enfrentamientos entre personas.
Juárez Hernández indicó que algunas riñas ocurren durante los fines de semana, cuando personas que salen a centros de entretenimiento consumen bebidas alcohólicas o drogas y terminan agrediéndose entre sí o involucrando a terceros.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Añadió que el objetivo de los operativos será reducir la incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad entre la población. Como antecedente, recordó que durante el año pasado la coordinación entre los tres niveles de gobierno permitió disminuir los registros delictivos y mejorar la percepción ciudadana.
no te pierdas estas noticias
Analizan último presupuesto de Gallardo con el tiempo encima
Ana Paula Vázquez
La Comisión de Hacienda del Congreso programó reuniones para discutir los ingresos y gastos para 2027
Psicología-UASLP investiga vulneración a la intimidad de alumnas
Pulso Online
El reporte se atiende con perspectiva de género y apego a la normativa universitaria, señaló la institución
Velasco critica trabajo de Galindo y "destapa" a Valladares
Ana Paula Vázquez
El senador del PVEM calificó a la administración capitalina como desordenada