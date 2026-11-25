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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, descartó un incremento de la violencia de género en San Luis Potosí durante la temporada decembrina y aseguró que, en este periodo, el problema que suele registrar un repunte son las riñas, principalmente por el consumo de alcohol y drogas.

El funcionario sostuvo que las estadísticas de este año no reflejan un aumento de este tipo de violencia e incluso recordó que durante el año pasado se habría registrado una disminución. No obstante, señaló que las unidades especializadas mantienen vigilancia y atención permanente, particularmente en el cumplimiento de medidas de protección.

Explicó que, ante el comportamiento delictivo que suele presentarse durante las fiestas de fin de año, a partir del 1 de diciembre se desplegará un operativo en la zona metropolitana, por instrucción del gobernador, con el propósito de prevenir robos en sus distintas modalidades y evitar enfrentamientos entre personas.

Juárez Hernández indicó que algunas riñas ocurren durante los fines de semana, cuando personas que salen a centros de entretenimiento consumen bebidas alcohólicas o drogas y terminan agrediéndose entre sí o involucrando a terceros.

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Añadió que el objetivo de los operativos será reducir la incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad entre la población. Como antecedente, recordó que durante el año pasado la coordinación entre los tres niveles de gobierno permitió disminuir los registros delictivos y mejorar la percepción ciudadana.