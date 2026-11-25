¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Guardia Civil Municipal de Soledad, analiza modificar la instalación del módulo del programa Bienvenido Paisano en la carretera a Matehuala, debido a la disminución de connacionales que transitan por este punto durante los últimos dos años, informó el director de la corporación, Víctor Aristarco Serna Piña.

El funcionario explicó que se revisa la permanencia del módulo ubicado a la altura del restaurante La Estrella de Dimas, debido a que los paisanos han cambiado sus rutas de ingreso al país.

No obstante, aseguró que el operativo decembrino se mantendrá con recorridos de vigilancia, presencia policial y atención a los connacionales que atraviesen el municipio.

Operativo decembrino mantendrá vigilancia y apoyo a paisanos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalló que el dispositivo especial comenzará durante la segunda quincena de diciembre y abarcará los principales accesos carreteros y puntos estratégicos de Soledad, con el propósito de brindar orientación y apoyo a las familias que regresan del extranjero durante las fiestas decembrinas.

LEA TAMBIÉN Municipio de Soledad erogará 50 mdp en aguinaldos Comenzará a cubrirse durante la primera quincena de diciembre

El funcionario agregó que la corporación se encuentra en la etapa de planeación y los cambios que pudieran realizarse estarán enfocados en adaptar el operativo a las nuevas rutas de tránsito, sin suspender las acciones de seguridad y acompañamiento que realiza la Guardia Civil Municipal (GCM) en todo el municipio.