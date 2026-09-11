Incendio forestal afecta Palmitas y la Paloma

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RIOVERDE.- Se registró un voraz incendio forestal en las comunidades de Palmitas y Paloma, que ya afectó decenas de hectáreas de terreno y aún no se ha podido sofocar.

La noche del miércoles inició un incendio entre las dos comunidades, por lo que de manera inmediata los Jueces Auxiliares solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, pues las llamas se propagaban con facilidad.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal y la Brigada Red Fox, las llamas ya afectaron decenas de hectáreas, hasta el miércoles por la noche.

Tras horas de trabajo, por fin se pudo combatir las enormes llamaradas.

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Este jueves la Brigada Fox, reforzó las labores para combatir en su totalidad las llamas, los trabajos contemplan separación, remoción y el confinamiento del material, para evitar que se reavive el fuego.