C.O. señala bajo desempeño de diputado Gabino Morales

La organización civil Ciudadanos Observando, señaló que el diputado federal plurinominal por San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, de Morena, ha tenido una baja productividad legislativa durante su gestión, al registrar únicamente dos iniciativas presentadas en el segundo periodo legislativo.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la organización, en el primer periodo el legislador no ingresó ninguna propuesta propia, sino que se adhirió a dos iniciativas de otros diputados y a dos de grupo parlamentario, de las cuales dos ya fueron retiradas.

La primera de las iniciativas presentadas por Morales Mendoza fue el 29 de abril de 2025 y plantea una modificación al artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso para sustituir la palabra “Constitución” por “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 24 de abril y se mantiene en análisis en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La segunda iniciativa fue registrada el 30 de abril de 2025 y buscaba inscribir con letras de oro la frase “A las maestras y maestros de México” en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Sin embargo, fue retirada el 13 de junio del mismo año sin que se informaran los motivos.

En un contexto donde la ciudadanía exige reformas de fondo en materia de seguridad, justicia, transparencia y desarrollo económico, Ciudadanos Observando advirtió que la actuación del diputado refleja una falta de compromiso con las necesidades nacionales. Con un ingreso mensual de 153 mil pesos entre salario y apoyos legislativos, Morales Mendoza “ha desperdiciado su tribuna y su representación popular en acciones que rayan en el simulacro legislativo”, señaló la organización.

Para el organismo ciudadano, su desempeño “no ha sido más que una formalidad vacía, ajena a las necesidades de millones de mexicanos”. Señalaron que “la población requiere representantes productivos y cercanos a las causas sociales, no legisladores levanta dedos alejados de los intereses ciudadanos”.