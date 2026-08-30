Comercios, los más multados por el mal manejo de su basura

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El 60 por ciento de las sanciones por mala disposición de residuos en San Luis Potosí corresponde a comercios, principalmente por sacar basura fuera de los horarios establecidos o disponerla de manera incorrecta, informó Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento capitalino.

Explicó que este tipo de incumplimientos no es tan común entre los establecimientos, debido a que todos los comercios deben contar con un servicio particular para la recolección de sus residuos, ya que estos no son retirados por los camiones recolectores municipales. Sin embargo, señaló que algunos negocios optan por dejar la basura en la vía pública, como ocurrió recientemente con un establecimiento al que se le detectaron seis bolsas con residuos de pollo frito que conservaban incluso los empaques y la marca del comercio.

Mendieta Rivera señaló que la dependencia recibe en promedio 200 denuncias relacionadas con residuos, aunque la puesta en operación de la Ecopatrulla incrementó la participación ciudadana, con entre 15 y 20 reportes diarios adicionales. Consideró que las denuncias vecinales permiten detectar puntos y personas que incumplen las reglas, incluso en lugares donde las labores de inspección no alcanzan a identificar todos los casos.

Recordó que una sanción por la mala disposición de residuos ronda los 6 mil pesos, por lo que llamó a ciudadanos y establecimientos a respetar los horarios de recolección y las disposiciones para el manejo de basura. Agregó que, en el caso de los comercios, existe una responsabilidad adicional al tratarse de negocios que obtienen un beneficio económico y que, en algunos casos, pertenecen a cadenas internacionales con estándares ambientales propios.

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El funcionario destacó que actualmente existen 17 Econodos, integrados por vecinos que realizan actividades ambientales, participan en labores de limpieza y reportan la presencia de montoneras. Consideró que esta participación refleja un cambio en la manera en que la población se relaciona con sus residuos, pues son los propios ciudadanos quienes cada vez denuncian con mayor frecuencia a quienes incumplen las disposiciones.