logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Comercios, los más multados por el mal manejo de su basura

Por Rolando Morales

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El 60 por ciento de las sanciones por mala disposición de residuos en San Luis Potosí corresponde a comercios, principalmente por sacar basura fuera de los horarios establecidos o disponerla de manera incorrecta, informó Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento capitalino.

      Explicó que este tipo de incumplimientos no es tan común entre los establecimientos, debido a que todos los comercios deben contar con un servicio particular para la recolección de sus residuos, ya que estos no son retirados por los camiones recolectores municipales. Sin embargo, señaló que algunos negocios optan por dejar la basura en la vía pública, como ocurrió recientemente con un establecimiento al que se le detectaron seis bolsas con residuos de pollo frito que conservaban incluso los empaques y la marca del comercio.

      Mendieta Rivera señaló que la dependencia recibe en promedio 200 denuncias relacionadas con residuos, aunque la puesta en operación de la Ecopatrulla incrementó la participación ciudadana, con entre 15 y 20 reportes diarios adicionales. Consideró que las denuncias vecinales permiten detectar puntos y personas que incumplen las reglas, incluso en lugares donde las labores de inspección no alcanzan a identificar todos los casos.

      Recordó que una sanción por la mala disposición de residuos ronda los 6 mil pesos, por lo que llamó a ciudadanos y establecimientos a respetar los horarios de recolección y las disposiciones para el manejo de basura. Agregó que, en el caso de los comercios, existe una responsabilidad adicional al tratarse de negocios que obtienen un beneficio económico y que, en algunos casos, pertenecen a cadenas internacionales con estándares ambientales propios.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El funcionario destacó que actualmente existen 17 Econodos, integrados por vecinos que realizan actividades ambientales, participan en labores de limpieza y reportan la presencia de montoneras. Consideró que esta participación refleja un cambio en la manera en que la población se relaciona con sus residuos, pues son los propios ciudadanos quienes cada vez denuncian con mayor frecuencia a quienes incumplen las disposiciones.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Colectivas plantean mejoras en atención a víctimas de violencia
        Colectivas plantean mejoras en atención a víctimas de violencia

        Colectivas plantean mejoras en atención a víctimas de violencia

        SLP

        Redacción

        El Gobierno estatal informó que cerca de 100 participantes expusieron propuestas

        Proponen facilitar permisos a burócratas víctimas de violencia
        Proponen facilitar permisos a burócratas víctimas de violencia

        Proponen facilitar permisos a burócratas víctimas de violencia

        SLP

        Pulso Online

        La iniciativa contempla ajustes de horario, confidencialidad y protección contra represalias; apenas fue turnada a comisiones

        Avanza creación de registro de personas con autismo
        Avanza creación de registro de personas con autismo

        Avanza creación de registro de personas con autismo

        SLP

        Pulso Online

        La propuesta todavía deberá ser discutida y votada por el Pleno

        Detalla SSPC cómo funcionarán cámaras con reconocimiento facial
        Detalla SSPC cómo funcionarán cámaras con reconocimiento facial

        Detalla SSPC cómo funcionarán cámaras con reconocimiento facial

        SLP

        Rubén Pacheco

        La tecnología permitirá identificar a personas con antecedentes delictivos y apoyar investigaciones, señalan