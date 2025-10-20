Comida mexicana, patrimonio cultural de la humanidad

“Estamos muy lejos de todas las acciones para la salvaguarda, conservación y protección que implican el reconocimiento, en el 15 aniversario del nombramiento de la cocina mexicana como patrimonio cultural, inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO”, informó Miguel Conde, especialista en gastronomía y creador del programa “La ruta del sabor” del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional.

El productor y conductor fue jurado calificador en los premios Dionisio, entregados por la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), por primera vez en la historia, a los restauranteros potosinos con la trayectoria destacada de 2025.

Agregó que se tiene que reflexionar mucho porque hay demasiado por hacer, y sin embargo todavía estamos muy lejos de las acciones que implican ese reconocimiento, que son necesarias para la conservación de las costumbres, los ingredientes, platillos, técnicas y utensilios.

Recordó que hablar de cocina es hablar de cultura y de identidad, y por eso están dadas las condiciones para crear una ruta de preservación de la gastronomía mexicana, en el entendido de que los alimentos no tienen fronteras.

Hay alimentos tradicionales mexicanos que en su elaboración y extensión territorial de influencia abarcan territorios de Estados Unidos, son nuestros vecinos y algunos de sus territorios fueron parte de México en un tiempo histórico.

Reveló que fue a Arizona recientemente, y se dio cuenta de que todas las cocinas tienen productos mexicanos y por supuesto hay potosinos, y todas están manejadas por mexicanos.

Casi encuentran ingredientes de cocina mexicana o TexMex y nacional con un toque mexicano, un ingrediente de este país o con el sazón de la cocina de cualquiera de nuestros estados.

Advirtió que hay mucho que hacer en colaboración entre ambos países, con el fin de preservar la ruta de la comida tradicional mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y para ello se requiere de una acción colectiva e integral en todos los sentidos, incluso a partir de la conservación del medio ambiente, para que la tierra esté bien y se den los ingredientes de los alimentos tradicionales mexicanos.