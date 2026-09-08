Congreso solicita a Interapas checar red

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Comisión de Agua del Congreso del Estado buscará poner sobre la mesa la situación de las instalaciones de la Fenapo, la Arena Potosí y el C5, luego de los señalamientos vecinales sobre presuntas conexiones a la red doméstica de drenaje de Interapas, que estarían relacionadas con problemas de inundaciones y saturación del sistema.

Comisión de Agua del Congreso revisa drenaje en Fenapo e Interapas

La diputada local de Morena y presidenta de la Comisión de Agua, Nancy Jeanine García Martínez, señaló que, más que solicitar la intervención de la Comisión Estatal del Agua (CEA), corresponde al organismo operador Interapas revisar directamente las condiciones de infraestructura y los posibles contratos de estos inmuebles.

La diputada García Martínez indicó que ha recibido comentarios y quejas de habitantes de las colonias aledañas, quienes han reportado problemas recurrentes de inundaciones, drenajes tapados y, en algunos casos, falta de agua durante varios días o incluso meses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Exhorto del Congreso para revisión y atención de Interapas

Ante esta situación, consideró viable que desde el Congreso del Estado se exhorte nuevamente a Interapas para que revise las condiciones de la red y atienda las demandas de los habitantes afectados. Agregó que recientemente sostuvo una conversación con el director del organismo operador, por lo que existe disposición para abordar estos temas.

La legisladora sostuvo que son varios los puntos que deben revisarse y que podrían ser planteados ante las autoridades correspondientes, con el objetivo de conocer la situación que guardan estas instalaciones y evitar que sus conexiones a la infraestructura hidráulica y sanitaria generen mayores afectaciones a las colonias de la zona.